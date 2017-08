FOTO: Zdravnik butični luksuz plačal milijone

ROGAŠKA SLATINA – Prestižni petzvezdični hotel v središču Rogaške Slatine, ki je pred časom zaradi stečaja zaprl svoja vrata, Hotel Aleksander, bo, kot kaže, dobil novega lastnika. Na dražbi je bil namreč prodan po izklicni ceni 5,071.419,00 evrov.

Stečajni upravitelj Gregor Dugar je z razpletom današnje dražbe izjemno zadovoljen. Veseli ga predvsem dejstvo, da bo hotel živel naprej. Kot nam je potrdil Dugar, je kupec hotela dozdajšnji najemnik, družba Swi-Medico, katere lastnik je Rus Nikolay Vorobyev, sicer zdravnik. »Zadovoljen sem, ker je bil hotel prodan po izklicni ceni, in to že na prvi dražbi,« je dejal in dodal, da je bila ponudba le ena.

Ruski zdravnik Nikolay Vorobyev in njegova družba Swi-Medico ostajata v Rogaški Slatini. Foto: Linkedin.com

Ni za vsak žep

Vorobyev je hotel vzel v najem pred slabim letom in pol, ko je zaradi slabega poslovanja za nekaj časa že zaprl svoja vrata. Družba je hotel najprej najela za pol leta, mesečna najemnina pa je znašala 4800 evrov.

Za prenočitev v tem butičnem hotelu, ki je bil povsem prenovljen leta 2009, je v dvoposteljni sobi treba odšteti najmanj 224,10 evra. Prenočitev v njihovem predsedniškem apartmaju znaša vrtoglavih 1250 evrov, v apartmaju na vrhu zgradbe pa kar med 1395 in 1550 evri.