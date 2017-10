FOTO: Zdaj uradno: Magna zavezana izgradnji obrata in delovnim mestom v Hočah

MARIBOR – Z današnjim podpisom pogodb, ki so ga slovesno opravili na mariborskem letališču, se je avstrijsko-kanadska multinacionalka Magna tudi uradno zavezala izgradnji proizvodnega obrata v Hočah in doprinosu številnih novih delovnih mest v regijo. Ob položitvi temeljnega kamna na gradbišču so napovedali, da bo nova tovarna stala konec leta 2018.

Pogodbi o izvedbi strateške investicije ter dodelitvi 18,6 milijona evrov visoke finančne spodbude s strani slovenske države za prvo fazo projekta so ob prisotnosti predsednika vlade Mira Cerarja podpisali štirje predstavniki Magne na čelu s prvim možem te družbe v Evropi Güntherjem Apfalterjem, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in župan Občine Hoče-Slivnica Marko Soršak.

Novo poglavje v razvoju Štajerske in Slovenije

S pogodbo se je investitor po besedah premiera Cerarja zavezal, da bo v desetih letih izvedel investicije v vrednosti najmanj 100 milijonov evrov in ustvaril najmanj tisoč novih delovnih mest. »Danes začenjamo novo poglavje v razvoju Štajerske in celotne Slovenije,« je poudaril.

Za novo tovarno v Sloveniji se je Magna odločila zaradi novih naročil za izdelavo vozil priznanih avtomobilskih proizvajalcev. »Vsestranska kompetentnost v inženiringu in proizvodnji vozil uvršča Magno na unikatno mesto v globalni avtomobilski industriji, ki jo neprestano izboljšujemo z našimi novimi investicijami,« je povedal Apfalter.

V prvi fazi je predvidena postavitev lakirnice in zaposlitev 400 delavcev. Gradbeno podjetje Pomgrad je pred dnevi že začelo s pripravljalnimi deli, gradnja naj bi se zaključila konec prihodnjega leta. Zagon proizvodnje se napoveduje za začetek leta 2019.