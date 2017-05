FOTO: Zaprli cesto, da bi zavarovali otroke

VODICE – Vodičani so že nekaj let opozarjali na nevzdržne razmere na Kamniški cesti, ki se vije skozi njihov kraj. Nekoč to ni bila preveč obremenjena cesta, potem so dobili avtocestni izvoz, še največ težav pa je prinesla bližnja industrijsko-poslovna cona Komenda, zaradi katere se vse več tovornjakov vsak dan vozi skozi njihov kraj po (pre)ozki cesti; dva tovornjaka se komaj izogneta drug drugemu. »Začelo se je s cono, ki je ne moremo ustaviti. Zato, da niso ob coni istočasno zgradili še obvoznice, je bila deloma napaka na občinski ravni, še bolj pa na državni,« okoliščine pojasnjuje Tone Logar, eden starejših Vodičanov, ki so se v četrtkovem jutru zbrali pred tamkajšnjo občino na shodu za gradnjo vodiške obvoznice.



Logar je prej živel ob prehodu za pešce, na katerem je avto nedavno zbil desetletnika, ta dogodek pa je izbil dno sodu potrpljenja. »Prej smo živeli na vasi, zdaj je to tranzitna cesta, ki je moteča za prebivalce, še bolj za otroke,« pravi naš sogovornik, dedek vodiškega šolarja. Precej otrok je bilo v povorki kakšnih 300 krajank in krajanov, ki so se odločili pokazati nejevoljo: otroška sporočila na plakatih kot Prosimo obvoznico! ali Vozimo pametno pa so bila uvod v sprehod krajanov skozi Vodice.

