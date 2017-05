FOTO: »Zaprite Kemis!«

Pet dni po požaru v tovarni Kemis, kjer predelujejo nevarne odpadke, se je kakšnih sto jeznih občanov zbralo na mirnem protestu. Zahtevajo, da Kemis neha obratovati na Vrhniki. Hkrati zahtevajo tudi odstop župana Stojana Jakina.

Združili so se tudi krajani Sinje Gorice, kjer je župan in direktor Kemisa Emil Nanut tistim, ki živijo najbliže tovarni, pojasnjeval ukrepe ob požaru. Krajani s tem niso bili zadovoljni, saj so ga precej ostro so napadali.