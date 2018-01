FOTO: Zamejske Ricmanje: tu dela izganjalec hudiča

Cerkvi sv. Jožefa v slovenskih Ricmanjah na Tržaškem gre med zamejskimi romarskimi svetišči posebno mesto. Prvič je pritegnilo pozornost, ko se je pred pričami leta 1749 večkrat namerno ugasnjena večna luč pred oltarjem sv. Jožefa sama prižigala. Tudi tedaj, ko je bila po škofovem naročilu ovita v papir in zapečatena, da nobena roka ni mogla do stenja. S procesijo, ki je iz Doline krenila v Ricmanje, so 5. maja 1749 odprli božjo pot. Prva vas od Trsta, kot so radi slikovito pravili Ricmanjam, je tako postala »ena najslavnejših božjih poti sv. Jožefa v avstrijskem cesarstvu«.



Nepopustljivi s Francozi in škofom

Duhovnik Franci Petrič, avtor več knjig o slovenskih romarskih svetiščih, je zapisal: »Domačini so izjemno ponosni na svojo cerkev in pravijo, da je to najlepše svetišče, posvečeno sv. Jožefu, na Slovenskem.« Nikomur ga tudi ne bi dovolili oskruniti.



