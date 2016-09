FOTO: Žalostno slovo Fogla: To ni pravično!

TRŽIČ – Tržiško pokopališče, ki se dviga nad šuštarskim mestom, se je včeraj popoldne kopalo v soncu in solzah. Že od 12. ure, ko je žara s pepelom mnogo prezgodaj umrlega glasbenika Tomaža Ahačiča - Fogla ležala v mrliški vežici, so se z vseh koncev Slovenije začele zgrinjati množice sorodnikov, prijateljev, glasbenih kolegov in vseh, ki so se hoteli posloviti od njega. Prišlo je zagotovo več kot tisoč ljudi, med mnogo domačini smo opazili tudi njegove prijatelje glasbenike Manco Špik, Čuke, Alenko Godec, Samuela Lucasa, Natalijo Kolšek, Ireno Yebulah Tiran, Vlada Piljo, Matjaža Kumelja in mnogo drugih.



To ni pravično!



Med prvimi se je prišla od Tomaža poslovit slovita Avsenikova pevka Marija Ahačič Pollak, ki je bila presunjena nad usodo, ki je doletela 46-letnega pevca. »Da se takemu pevcu zgodi, da izgubi svoj veličastni glas, je neverjetno krivično in ni prav. In da umre tako mlad, tudi ne. Vedno se bom spominjala, kako sem doma v Torontu poslušala posnetek, ko je pel Majdo Sepe in Pavarottija, in nisem mogla verjeti, da je to sploh mogoče. Bil je izjemen glasbenik in izjemen človek, naj mu bo tam zgoraj lepo.«

