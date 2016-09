FOTO: Zadnje slovo: Takšnih dveh prijateljev nikoli ne pozabiš

Denisov smeh odzvanja v srcih in spominu vseh, ki so ga poznali. Foto Oste Bakal

MURSKA SOBOTA – Prekmurje je bilo včeraj zavito v črno. Domala ni bilo domačina, ki se ne bi vsaj spomnil na letalsko tragedijo, ki se je primerila minuli četrtek nedaleč od Bovca. Veliko je bilo tudi takšnih, ki so pokojna, 33-letnega Denisa Kalamarja in njegovega dve leti mlajšega prijatelja Gregorja Šömna, osebno poznali. Parkirišče pokopališča v Murski Soboti je bilo premajhno za vse, ki so se želeli posloviti od mladeničev, ki ju je usoda prehitro iztrgala iz življenja. Zadnje slovo od dveh nerazdružljivih prijateljev se je začelo z desetminutno zamudo, saj je bilo pogrebcev, ki so se v mrliških vežicah želeli osebno posloviti od dveh mladih duš, polnih življenjskega elana in smeha, veliko.

»Takšnih dveh prijateljev nikoli ne pozabiš,« je dejal eden od skupnih prijateljev, medtem ko se je v vrsti pogrebcev premikal proti zadnjemu domu Denisa in Gregorja. Skupaj sta po kanjoningu na Bovškem z manjšim letalom omahnila v smrt, skupaj bosta počivala. Starši obeh so se namreč odločili, da bodo upepeljeni posmrtni ostanki Denisa in Gregorja v žarnem zidu soboškega pokopališča. Drug zraven drugega, nerazdružljivo, kot v izposojenem letalu piper 28, ki je v četrtek zvečer izginilo z radarja na pobočju Krasjega vrha.

