FOTO: Začela se je šola, z njo pa prometni infarkt

LJUBLJANA – Na prvi šolski dan je pričakovati nekaj več gneče v prometu. Začelo se je že zgodaj zjutraj, s povečanim prometom zlasti na cestah, ki vodijo v mestna središča, in na mestnih obvoznicah.

Prometnoinformacijski center poroča, da je gost promet z zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred izvozom Vič iz smeri razcepa Kozarje ter na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in predorom Malence proti razcepu Malence in Rudniku. Predor Golovec občasno zapirajo.

Danes je prvi šolski dan, na cestah v okolici šol vozite previdno in počasi!

Šola = gneča na cestah

Pri prometnoinformacijskem centru sicer pravijo, da se gneči lahko vsaj malce izognete s spremljanjem prometnih informacij, izbiro alternativnih poti in izračunom potovalnega časa. Raje se na pot podajte malo prej kot sicer, od 1. septembra pa bo na splošno promet povečan zlasti od ponedeljka do petka med 6. in 8. uro ter med 15. in 17. uro, kritična pa bodo zlasti večja mesta in njihova okolica ter mestne vpadnice.