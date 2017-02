FOTO: Za azilante smo dali že dobre tri milijone

LJUBLJANA, LOGATEC – Javnost so razburile podrobnosti iz javnih razpisov za oskrbo prosilcev za azil, ki so jih na ministrstvih za notranje zadeve (MNZ) in za javno upravo (MJU) objavili in nato podpisali. Davkoplačevalci moramo v pretežnem delu sami poravnati račune za begunce, ki jih je sprejela država. In računi niso majhni, vsekakor so precej višji od nekaj sto tisočakov, nad katerimi so nekateri bentili minule tedne – sploh pa to ni malo v času, ko socialni sistem države ne more poskrbeti niti za svoje državljane in so nekateri ljudje odvisni od dobrodelnih organizacij.



Po podatkih notranjega ministrstva je bilo pred kakšnim dnevom pri nas uradno 245 prosilcev za mednarodno zaščito. Večinoma so nastanjeni v azilnem domu na Viču in njegovih izpostavah na Kotnikovi v Ljubljani in Logatcu. Za tiste, ki jim bodo pozneje pripadla stanovanja, so na ministrstvu za javno upravo objavili razpis opremljanja 18 stanovanj za azilante, in predvsem ta razpis je dvignil veliko prahu. Standardi opreme, na primer za hladilnik – »spodaj zamrzovalnik, zgoraj hladilni del, razred A++, višina 180 cm, primeren za shranjevanje živil štiri- ali veččlanske družine« –, so ljudi navdali z občutkom, da država zanje namenja ogromno denarja.

