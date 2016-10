FOTO: Z roko na spolovilu otroci rekli: drago

CELJE, LJUBLJANA – Po našem torkovem razkritju, da člani društva Zdrava Atmosfera poslujejo prek vsaj še enega Društva Plemenitost in še ene družbe Tim sloge, da o prostovoljnih prispevkih njihovemu predsedniku Dragutinu Barušiću - Dragu in svojih financah ne želijo govoriti ter da se – med drugim – ukvarjajo tudi z vzgojo ter letovanjem otrok, ni bilo treba dolgo čakati na odzive. Kot prvi so se oglasili iz Plavalne šole Celje, kjer so pojasnili, da so se ukvarjali zgolj z učenjem plavanja: »Ker že vrsto let organiziramo in izvajamo tovrstno dejavnost, je tako povezovanje objave z omenjenim člankom za naše društvo nesprejemljivo,« so pojasnili v odzivu, saj jih je motila objava njihovega logotipa na letaku Društva Plemenitost, ki so ga slednji javno objavili na spletu.



Od objave zadnjega članka smo prišli do poročila o letovanju otrok, ki ga je Tim sloge organiziral v Baški na Krku že lani pa tudi letos. Tim sloge naj bi – po lastnem pisanju – v štirih mesecih lani spomladi in poleti zbral sredstva za 61 otrok iz socialno šibkih družin, ki so jih potem 20. avgusta lani za pet dni odpeljali na Krk.



»Otroci so bili stari od pet do osemnajst let iz vse Slovenije, dva tudi z Jesenic,« so zabeležili ter dodali, da jim je pri zbiranju denarja še posebno pomagal »trzinski župan Peter Ložar, ki je pripeljal glavnega sponzorja«. Vprašanje pa je, ali bi vsi našteti sodelovali, če bi poznali program za otroke Tima sloge oziroma Zdrave Atmosfere.

