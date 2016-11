FOTO: Z razprtimi krili meri več kot dva metra

BELTINCI – V sklopu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci in v sodelovanju s Sokolarskim društvom Pomurje ter Slovensko zvezo za sokolstvo in zaščito ptic ujed so na dvorišču beltinskega gradu prvo novembrsko soboto pripravili deveti odprti lov s sokoli. Udeležili so se ga številni ljubitelji narave. Lov s pticami ujedami ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, že okoli 13. stoletja so ga izvajali beltinski grofje. Ptice ujede so prava paša za oči, lastniki so nanje zelo navezani.



Najprej so zbranim zaigrali člani Kulturnega društva Križevski rogisti, in sicer pod umetniškim vodstvom Mirka Herica, predsednik društva pa je Milan Lebar. Kot častni gostje so se obiskovalcem predstavili člani Radenske konjenice, ki jo je vodil Jože Hozjan. Zbrane je v imenu Upravnega odbora Zavoda za turizem in kulturo Beltinci pozdravil njegov predsednik dr. Nikolaj Szepessy, ki je poudaril, da so veseli, da se lov s sokoli – ki je najstarejša oblika lova – odvija v Beltincih in okolici. Vsakoletni lov je druženje in spoznavanje ptic ujed iz vseh treh držav, to ni načrtno izvajanje lova, temveč proučevanje ptic, spoznavanje in varstvo narave, vzreja in drugo. Sokolarje in sokolarke pa tudi obiskovalce je pozdravil župan občine Beltinci Milan Kerman.

