FOTO: Z Niko odhaja tudi 70 kač, kuščarjev in pajkov

KRANJ – Ko je Nika Leben, lastnica več kot 70 eksotičnih živali, v kulturni dom na obrobju Kranja razstavila del svoje razkošne živalske druščine, je s seboj prinesla tudi kup zanimivih zgodb. Tem so z zanimanjem prisluhnili vsi, ne le najmlajši. »Poslovilno razstavo pripravljam zato, ker se iz Stražišča pri Kranju počasi selim v Krško. Selitev zahteva veliko načrtovanja in dela, saj je treba za vse živali urediti primerne terarije, v Krškem pa urejamo tudi toplo sobo. Moja velika želja je, da bi nekoč uredila mali živalski vrt,« je ob selitvi z Gorenjskega napovedala biologinja in lastnica pestre živalske zbirke Nika Leben, ki bo v prihodnjih tednih, morda mesecih, podobno razstavo postavila tudi v Krškem.



No, nekaj živali bo v Stražišču pri Kranju ostalo tudi po selitvi biologinje, ki je v družbi svojih hišnih ljubljenčkov že pri mnogih premagala strah pred kačami in njim podobnimi živalmi. »Moja hči Maruša, ki je po izobrazbi veterinarski tehnik, ostaja v Kranju. Ona že ima nekaj svojih živali. Veseli me, da je zelo aktivna članica našega društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo,« najmlajšo hčerko pohvali Lebnova. Omenjeno društvo dvakrat na leto, aprila in oktobra, v Ljubljani pripravlja dobro obiskano razstavo eksotičnih živali. »Doslej so bile razstave na biotehniški fakulteti, ker sem bila zaposlena. Letos pa bosta razstavi prvič v prostorih srednje veterinarske šole v Ljubljani,« napove Nika Leben.

