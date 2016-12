FOTO: Z lego kockami okužil vso družino

LJUBLJANA – »Najbolj sem ponosen na dve izvirni kreaciji: Nebotičnik in Kongresni trg, ki sta sestavljena prvič,« pravi Gregor Pungerčič, ustanovitelj in predsednik kluba Kocke klub, v katerem je združenih kakšnih 400 slovenskih ljubiteljev najboljše igrače na svetu, lego kock. V resnici jih je kakšnih deset zelo aktivnih, pa še dvajset takih, ki pomagajo, da že vrsto let dvakrat na leto na koseški osnovni šoli organizirajo zanimiv in dobro obiskan Kockefest.



Tokrat so se prvič preselili v večje prostore na Gospodarskem razstavišču, kjer predstavljajo raznoliko paleto lego kreacij za vse starosti in možnosti, ki jih ponujajo, od kock duplo, ki so namenjene najmlajšim, friends, zelo uspešnih legic za deklice, serij Piratov, Vojne zvezd do zahtevnejših technic in NXT-robotike. Planet kock je še bolj zanimiv zaradi delavnic in drugih aktivnosti, na primer tekmovanje z lego vozilom na daljinsko vodenje ali delavnice Mindstorm.



Da je Planet kock zaživel, je poskrbelo 35 ljubiteljev legic, ki so s svojimi kreacijami zapolnili okoli 150 kvadratnih metrov površin. Največja posebnost sta ljubljanski Nebotičnik, ki ga je naredil en človek, in Kongresni trg, ki je delo štirih zanesenjakov, ki so naredili še Univerzo, uršulinsko cerkev, vogalno hišo, trg … »Sestaviti Univerzo je delo enega tedna,« razloži Gregor Pungerčič. Eno je sestavljanje seta po načrtu, drugo pa priprava lastne kreacije, ki zahteva dodatno pripravo: ogled originala, izračun pravih razmerij, pa ocena potrebnih kock in izris kreacije. »Ko je to za tabo, potem lahko eno tako stavbo, kot je tu, na Kongresnem trgu, sestaviš v dveh dneh,« razloži Pungerčič.



Začetnik se take stavbe seveda ne bo lotil, saj se je dobro seznaniti s tehnikami sestavljanja lego kock. »Dobro je obvladati tehniko SNOT oziroma način, da se – če je to potrebno – gradi v vse smeri. Posamezne kocke, vedo poznavalci legic, imajo čepke tudi postrani,« razloži Pungerčič, ki je z legicami okužil vso družino, tako da so za tokratni dogodek skupaj sestavili zimsko pokrajino.



Najprej riše z računalnikom



Drugačne kreacije dela Bojan Pavšič iz Maribora, ki na Planetu kock upravlja kontejnersko dvigalo v pristanišču, ki ga je domislil in sestavil. Tako kot Pungerčič je na legice nor že od otroštva oziroma – kot je običajno – jih je začasno opustil med 15 in 25 letom. Zdaj vse kreacije, ki jih naredi, najprej nariše na računalnik, razloži: »Kocke so le za to, da kreacijo iz računalnika spravim v realni svet.« Njegovi izdelki imajo različne motorčke za krmiljenje, tako da se na primer pristaniško dvigalo v resnici premika in s seboj vozi ladijske kontejnerje, ki so na dvigalo pripeti z osmimi vrvicami, tako da kontejner ne opleta naokoli …



Ti motorčki so zelo pomembni tudi pri lego technic, ki jih na Gospodarskem razstavišču predstavlja prepričljiva gradbena mehanizacija od traktorja, nakladalnika, velike triosne prikolice do gozdarskega tovornjaka s prikolico in drugih. Premikajo jih štirje oziroma pet motorčkov, tako da bager v resnici pobere tovor, ga prenese na drugo mesto in strese.



Naslednji korak v zahtevnosti legic je NXT-robotika, razloži Bojan Pavšič: »NXT-modeli, ki se jih sestavi, v resnici niso ne vem kako zahtevni, saj je poudarek NXT v programiranju.« Potem je to ilustriral NXT-model, ki je s senzorji zaznal in potem z motorčki ter računalniškim programom v 25 potezah rešil rubikovo kocko.



Koliko kock imajo legokockarski zagnanci doma, ne vedo povedati: »Morda imam dva, tri kubične metre kock, ne vem,« pravi Gregor Pungerčič, ki je prepričan, da je zdaj, ko nam otroke ugrabljajo računalniki in tablice ter pametni telefoni, pomembno, da se z legicami skupaj igrajo starši in otroci. Da se skupaj igrajo in sestavljajo modele, tako da se otrok navadi dela s kockami – tudi če jih razdira – in začne sestavljati svoje kreacije. In jih šele potem začne šminkati oziroma piliti, tako da je v teh ustvarjalnih kreacijah prostor tudi za mini figurico in da se vrata avtomobila odpirajo.