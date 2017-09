FOTO: Z bakreno piramido premagal tudi astmo

RAKA – »Brez piramide si ne predstavljam več življenja. Tudi če gremo na dopust, jo vzamemo s seboj,« prizna Bojana Tomažin iz Dolenje vasi pri Raki, ki jo je življenje zaznamovalo pred šestimi leti, ko je imela prometno nesrečo. Voznik se je zaletel v bok njenega avtomobila, z glavo je udarila naprej, potem pa nazaj v vzglavnik in si poškodovala šesto vretence.



»Vzglavnik je bil nameščen prenizko, če bi bil višje, bi bile poškodbe milejše. Ta poškodba mi je prinesla hude težave s hrbtenico, bolečine so bile neznosne in morala sem jemati močna zdravila, tudi takšna s trikotnikom, kar pomeni, da nisem smela za volan. Ker sem se zavedala, da zdravila po eni strani pomagajo, hkrati pa imajo stranske učinke, sem iskala različne alternativne možnosti in zdravljenje, ki ga ponuja narava. Akupunktura je bila učinkovita, a mi je bilo predrago, poskusila sem z masažami, z barvno svetlobo, kupila biosihron, potem pa me je sodelavec napotil k Danetu Mižigoju v Krško, ki se je ukvarjal z bioenergijo in zdravljenjem s piramidami, čeprav prej v bioenergijo nisem verjela,« je svojo pot do zdravljenja z bakrenimi piramidami opisala Bojana.



