FOTO: WC si delita s podganami

GORNJI LAKOŠ – Če bi se kak birokrat, ki v topli pisarni pripravlja zakonodajo, tu in tam odpravil med ljudi, bi morda imeli dostojnejše zakone – zlasti tiste s področja sociale. Mi smo se odpravili v lendavski konec dežele, in sicer v Gornji Lakoš, kjer v borni hišici prebivata 21-letna Betina Breglec ter njena 55-letna mati Terez. Čeprav že tako nista zdravi, ju zadnja leta pesti še skrb zaradi hiše, v kateri živita. Čeprav dobesedno životarita in čeprav nista krivi za svojo žalostno usodo, so ju birokrati postavili pred dejstvo; če do 5. januarja 2017 ne zbereta 4700 evrov, bodo Sveti trije kralji postali dan, ko bosta pristali pod vedrim nebom. Njun dom bo namreč veljal za zarubljenega, iz njega pa se bosta morali izseliti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«