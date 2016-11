FOTO: Vsi koši za smeti skrivnostno izginili

KRANJ – Domačini iz kranjskega predela Kokrica negodujejo, ker na ulicah ni niti enega koška za smeti več. Tistega majhnega, v katerega mimoidoči lahko odvržejo manjše odpadke – od žvečilnih gumijev, olupkov, praznih plastenk, uporabljenih papirnatih robčkov in kar je še takega. Na območju krajevne skupnosti, v kateri živi 3500 ljudi, ni niti enega koška za smeti. Kam so vsi izginili, ne vedo niti na Občini Kranj niti na Komunali Kranj ali na Krajevni skupnosti Kokrica. In čeprav je po grobi oceni v neznano izginilo vsaj deset uličnih košev, s čimer je bila odtujena javna lastnina, kaže, da se nihče od zgoraj naštetih s tem dejstvom ne namerava kaj prida obremenjevati.



Na Komunali Kranj so pojasnili, da skrbijo le za tiste koške, ki so nameščeni na avtobusnih postajališčih. A teh ni niti na avtobusnem postajališču pri gostilni Lakner niti na avtobusni postaji Veliki hrib. Na obeh postajališčih manjše smeti ležijo kar po tleh. Ker torej na Komunali Kranj skrbijo samo za (neobstoječe) koške na avtobusnih postajališčih, so nas po odgovore napotili na Krajevno skupnost Kokrica.

