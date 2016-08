FOTO: Vse se je ustavilo, radovedni pešci pa kar po avtocesti

JESENICE – Poleg prestolnice so bile prometne kolone ves ponedeljek tudi na Gorenjskem, natančneje na avtocesti. Med priključkom Jesenice zahod in predorom Karavanke proti Avstriji je bil zastoj dolg približno kilometer in pol, je poročal prometnoinformacijski center.

Cestne kamere razkrivajo, da se potniki bolj ali manj dolgočasijo, saj se v času zastojev mirno sprehajajo po avtocesti, se naslanjajo na obcestno ograjo, klepetajo in postopajo naokoli. Tako početje ni le prepovedano, ampak je lahko tudi izredno nevarno, zato njihovega početja raje ne posnemajte.

Če vam je vroče, lahko odprete okna, nikar pa iz vozil ne izstopajte in se po avtocesti ne sprehajajte ...

