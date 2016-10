FOTO: Vroča begunska jesen: Proti centrom s traktorji

Ministrica Vesna Györkös Žnidar in njen šef Miro Cerar še nista pokazala posluha za Štajerce in Črnomaljce. Foto Jure Eržen

ČRNOMELJ, MARIBOR – Pregovor pravi, da se zgodovina ponavlja; in to se pri tem, kako begunsko problematiko obravnava vlada Mira Cerarja, še kako potrjuje. Lansko jesen smo spremljali reke beguncev, ki so sprva počasi, nato pa vse bolj silovito pritiskali na našo južno mejo. Že takrat je vlada zatrjevala, da je pripravljena na begunce, a v resnici smo imeli krepke težave, in ljudje so začeli problematizirati begunce tudi zaradi mlahavega odziva vladajočih. Letošnji vroči jesenski begunski kostanji se bodo najprej iz žerjavice pobirali v Črnomlju in Mariboru, kjer ta teden pripravljajo dva shoda oziroma protesta proti predvidenim begunskim centrom.

