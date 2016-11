FOTO: Vremenoslovci popravili napoved: snežilo bo v več pokrajinah

LJUBLJANA – Dežurni vremenar je danes spremenil včerajšnjo slikovno napoved za ponedeljek . Vesela novica za vse, ki si želite snega – po današnji napovedi bo namreč ta zapadel na večji površini države kot po včerajšnji.

Desno je današnja napoved, ki kaže, da bodo snežinke jutri poplesavale v precejšnjem delu severa države.

Danes: nalivi in veter

Popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami, ponekod tudi z nevihtami in močnejšimi nalivi. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20 stopinj C.

To deževno karto je za danes narisal dežurni vremenoslovec.

Opozorilo Arsa Zaradi močnega deževja bodo vodotoki še naraščali, ob nalivih tudi meteorne vode in hudourniki.

Ponoči se bo ohladilo, meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov.

Jutri bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, delno plohe. Predvsem ob morju bodo krajša sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem od 10 do 15 stopinj C.

Ciklon nas bo prešel

V torek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bodo še krajevne padavine. Meja sneženja bo občasno na okoli 500 metrih nadmorske višine. V sredo bo suho.

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta bo zvečer in ponoči prešla naše kraje. Pred njo priteka k nam z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Danes bo v sosednjih pokrajinah oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter, ob Jadranu okrepljen jugo.

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, nekaj sonca bo predvsem ob Jadranu.