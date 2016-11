FOTO: Vozniki, pozor: zapade lahko do deset centimetrov snega

LJUBLJANA – Dež je ponehal, a ne za dolgo. Že ponoči se bo od jugozahoda spet pooblačilo. Jutranje temperature bodo v severnih krajih malo pod 0, drugod od 1 do 5, ob morju okoli 8 stopinj, čez dan pa bo oblačno.

»Na jugu bodo že dopoldne rahle padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Najmanj jih bo v zahodnih krajih. Po nižinah bo sprva deževalo, zvečer in v noči na soboto pa bo predvsem na vzhodu in jugu države lahko snežilo do nižin,« napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso).

Rumeno opozorilo

Na spletni strani Arsa je tudi opaziti, da so del južne in vzhodno Slovenijo označili z rumenim opozorilom. Kaj to pomeni? »Jutri bo nad severnim Jadranom ciklon, ki se bo pomikal proti Hrvaški. Največ padavin bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ko bo potoval proti vzhodu, bo zapihalo, zaradi česar se bo pozno popoldne snežna meja spuščala, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji lahko sneži do nižin. V višjih predelih lahko zapade od 10 do 20 centimetrov snega, po nižinah pa manj,« pravi dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Kje torej lahko pričakujemo sneg do nižin? Zimske vozne razmere utegnejo imeti na Kočevskem, v Zasavju, na Koroškem. Na vprašanje, koliko centimetrov ga lahko nasuje po nižinah, Gregorčič pravi: »V Ljubljanski kotlini verjetno ne bo snežilo do nižin. Ta del, ki sva ga omenjala, pa 5 ali 10 centimetrov ni nemogoče. A tla so topla in je odvisno, kam sneg pade – na travi se centimetri hitreje nabirajo, na asfaltu počasneje.«

Rumeno opozorilo v tem primeru torej pomeni, da je treba vzeti v zakup, da so mogoče tudi neidealne razmere. Če se bodo razmere zaostrile, bodo stopnjo opozorila zvišali, če bodo ugodnejše, pa ga bodo odstranili, je še pojasnil Gregorčič.