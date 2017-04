FOTO: Vlak upanja za mladega Patrika

LJUBLJANA – Po kakih osmih letih sem minulo nedeljo spet sedel na vlak. Za Belo krajino, tja dol v deželo steljnikov, Kolpe in zalih plešočih in pojočih deklet v belem se nisem še nikoli peljal po tirih. Kljub vsemu tisti občutek vlaka, ki pelje daleč, daleč, ni nikoli ušel iz spomina. Nekaj let sem stanoval v hiši ob tirih, piski vlakov me niso nikoli motili.



A tokrat je bilo že na postaji veselo, saj nas je na peronu sprejela kraljica metliške črnine 2016 Jana Štajdohar, dekle z nasmehom v bordo rdeči obleki in s krono na glavi. Z vlaka je prihajal zven harmonike, mladi Belokranjec in Belokranjka pa sta nam ponudila pristno belokranjsko pogačo.



Kar 230 bralcev Slovenskih novic in drugih ljudi dobre volje in srca se je odzvalo povabilu Jane Štajdohar, naj prisedejo na nedeljski vlak in z nakupom vozovnice pomagajo 18-letnemu Patriku Malatestiniću iz Metlike. Pred tremi leti je zbolel za kostnim rakom, le nekaj dni po dopolnjenem 16. letu so mu postavili diagnozo ewingov sarkom, ki se mu je letos februarja ponovil že tretjič.

