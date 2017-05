FOTO: Vlada za v. d. direktorja imenovala kar sekretarja ŠOS, v ponedeljek začne

LJUBLJANA – Vlada je danes za v. d. direktorja Urada RS za mladino imenovala zdajšnjega generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Roka Primožiča. Funkcijo bo nastopil 15. maja, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili iz vlade.

Dozdajšnji direktor urada za mladino Peter Debeljak je 25. januarja podal odstopno izjavo. Vlada ga je s položaja direktorja razrešila s 14. majem.

Rok Primožič, univerzitetni diplomirani pravnik, je v preteklosti opravljal številne funkcije, ki kažejo na njegovo dobro poznavanje mladinskega in študentskega organiziranja ter mladinskega dela na slovenski in evropski ravni, navaja vlada. Trenutno je generalni sekretar ŠOS, poleg tega pa tudi član posvetovalnega sveta za mlade Sveta Evrope in član sveta Observatorija Magna Charta Universitatium.

V preteklosti je bil predsednik Evropske študentske organizacije in tudi njen podpredsednik. Bil je član svetov za mladino, za visoko šolstvo in študentska vprašanja ter vodja odbora za visoko šolstvo pri Zvezi študentskih klubov Slovenije.