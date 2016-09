FOTO in VIDEO: Srhljivo: razgled s slovenske obale

PIRAN – Vas je groza tornadov, hurikanov in orkanov? Potem vam bo zagotovo neprijetno tudi ob pogledu na trombo. Včeraj so ju ujeli z obale Pirana in Bernardina. Ni pa znano, ali sta snemalca ujela isti trombi.

Obe v vsej veličini si lahko ogledate spodaj.

Pogled iz Bernardina



Pogled iz Pirana



