FOTO in VIDEO: Po včerajšnjem prometnem kaosu: kaj se je dogajalo na cestah?

MISLINJA – Poročali smo že, da so bile na nekaterih slovenskih cestah včeraj izredne razmere : najhuje je bilo na primorski avtocesti v smeri Kopra in v Mislinji. Tam so vozniki v zastojih čakali več ur, posnetki in fotografije, ki so jih posneli bralci, pa so naravnost grozljivi.

O razmerah v Mislinji, kjer so vozniki v koloni stali več ur, smo že pisali , bralka Mateja pa je z nami delila svojo izkušnjo. Za pot, ki jo navadno prevozi v 25 minutah, je včeraj potrebovala kar šest ur. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da sta ob 16.10 zaradi snega zdrsnila avtobusa na cesti Mislinja–Slovenj Gradec, pri odcepu za Graško Goro v občini Slovenj Gradec, ob 17.06 pa je v Stražah v občini Mislinja s ceste zdrsnilo reševalno vozilo.

Oglejte si posnetke, ki povedo več od besed.

Podobno izkušnjo pa je včeraj imela tudi bralka Tanja, ki nam je sporočila: »Med 16. in 17. uro sem vozila slalom med tovornjaki, ki so obtičali na avtocesti vsepovprek čez vse tri pasove.«

Prava adrenalinska preizkušnja pa je bila vožnja po Goričkem. Bralka Larisa nam je posredovala fotografijo avtomobila, ki je zletel s ceste, in ob tem zapisala: »Po poti sva jih s fantom opazila ogromno, vendar mi ni uspelo fotografirati. Slikano je na najhujši cesti, kjer so bile včeraj razmere grozne. Pred mejo Kuzma so nastali kilometrski zastoji zaradi tovornjaka brez verig, ki je obtičal na hribu. Sramota za Slovenijo!«

Ste tudi vi imeli podobno izkušnjo?