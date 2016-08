FOTO in VIDEO: Maribor zajele vročinske nevihte: voda povzroča slabo vidljivost in bruha iz jaškov

To so fotografije bralke Zarje, ki ji je vodna zavesa nevšečnost na cesti. Zaradi slabe vidljivosti je upočasnjen promet. Nalivi in vročinske nevihte povzročajo številne vdore vode in poplave v stanovanjskih stavbah. V mariborskem Europraku je voda zalila jašek in iz njega bruhala, pred vhodom v trgovski center.