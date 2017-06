FOTO in VIDEO: To je najbolj noro, kar so Dunking Devils naredili do zdaj

Ni še minilo leto od videa akrobatskega zabijanja na premikajočem se vlaku, ko so Dunking Devils in Slovenske železnice spet osupnili Slovenijo. Tokrat so v sodelovanju s tovornim prometom in z ekipo Urban Roof sestavili 170 metrov dolg akrobatski vlak s trampolini, skakalnicami za BMX, z rusko gugalnico in celo bazenom.

Svoj najbolj nori video do zdaj so posneli kot promocijo tovornega prometa Slovenskih železnic na največji evropski prireditvi s področja logistike v Münchnu ter v počastitev vseh slovenskih železničarjev in njihovih družin.

Kaj je mogoče, ko se poveže toliko različnih sposobnih ljudi

Gašper Novak, profesionalni akrobat Dunking Devils, je povedal: »Občutek delati salte na premikajočem se akrobatskem vlaku je bil resnično vznemirljiv. Počutil sem se, kot da snemamo hollywoodski akcijski film. Preplavljala me je mešanica adrenalina in strahu, zavedanje lastnih sposobnosti pa je bilo tisto, na kar sem se zanašal v ključnih trenutkih. Ponosen sem na mojstrovino, ki smo jo ustvarili. Video je dokaz, kaj je mogoče, ko se poveže in sodeluje toliko različnih sposobnih ljudi.«