FOTO in VIDEO: Donat Trump jim je prinesel zmago

Na šesti slovenski konferenci o digitalnih komunikacijah Diggit je največ nagrad dobil Randerspace, ki je prejel dve veliki nagradi in tri zlate, med oglaševalci pa Lidl Slovenija in Telekom Slovenije, ki sta prejela eno veliko in dve zlati nagradi.

Za digitalno inovacijo je prejela nagrado aplikacija Parlameter inštituta Danes je nov dan. Lidl in Mediodrom sta prejela nagrado za Lidlovo Jogurteko, Renderspace in Atlantic Grupa/Droga Kolinska pa sta v kategoriji za digitalno oglaševanje za akcijo Donat Trump prejela veliko nagrado. V kategoriji družbeni mediji sta veliko nagrado dobila Renderspace in Telekom Slovenije za (olimpijsko) akcijo Tvitajmo za naše. Posebno nagrado žirije je prejela akcija Crackin' Dog in prvi pasji radio, ki je delo agencije Luna/TBWA za pasjo pekarno Hov-hov.

Kakšni so nasveti za uspeh pri razvoju digitalnih rešitev, je razkril Andrija Šulić iz agencije Randerspace.