FOTO: Vetrnice motijo tudi človeške ribice

SENOŽEČE, KRANJ – Postavitev vetrnic, ki bi na z vetrom bogatih območjih države lahko zagotavljale tako imenovano zeleno energijo, je za tiste investitorje, ki se tega želijo lotiti, še vedno prava misija (ne)mogoče. Namreč takoj, ko v javnost pridejo načrti o krajih, kjer bi lahko stale, se pojavijo številni pomisleki okoliških prebivalcev, različnih civilnih inicativ in druge zainteresirane javnosti. Tako se je zgodilo tudi ob načrtovani gradnji vetrne elektrarne Zajčica v občini Divača. Pred dnevi se je končala javna obravnava Pobude za državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Zajčica, ki jo želi postaviti podjetje Amicus, d. o. o., iz Kranja.



Vse skupaj naj bi šlo za devet vetrnih elektrarn skupne instalirane moči do 30 MW skladno z energetskim dovoljenjem infrastrukturnega ministrstva. Razprostirale naj bi se na vrhovih in slemenih hribov Zajčica, Na Gavgah in Strmec. Investitor obljublja, da bodo nameščene najnovejše vetrne elektrarne, ki so tako glede okoljskih vplivov kot tudi glede izkoristka tehnološko izpopolnjene. Ne gre spregledati dejstva, da so zemljišča, na katerih je načrtovana gradnja, v lasti Agrarne skupnosti Gabrče, ki se s postavitvijo strinja in je z investitorjem že podpisala najemno pogodbo. To nam je potrdil tudi nekdanji predsednik agrarne skupnosti Anton Može ter poudaril, da pogodbe od 23 članov skupnosti nista podpisali edino občina Divača in še ena fizična oseba. Od podpisnikov jih sicer le 12 živi v KS Senožeče, preostali pa »vse do Ljubelja«.

