FOTO: Velika redkost se je zgodila pri nas: na svet prišli četverčki

Na kmetiji Belca so ponosni na naraščaj. Foto: Uroš Kordič

PONGRCE – Bralec Uroš nam je poslal fotografije neverjetnega trenutka, ki ga menda v Sloveniji ni doživel še noben veterinar. Na njihovi kmetiji je krava skotila kar štiri teličke, kar je prava redkost pri govedu. Uroševa družina se z intenzivno rejo in proizvodnjo mleka ukvarja že od leta 1981, pa so se četverčki skotili prvič.

Vsi štirje telički so zdravi in živahni, na kmetiji pa so ponosni na edinstveni naraščaj.

Uroš sporoča, da je ena telička, trije pa so bikci.