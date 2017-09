FOTO: Velika dražba finančne uprave: poglejte, kaj vse bo na voljo

LJUBLJANA – Pred stavbo Generalnega finančnega urada na Šmartinski cesti 55 v Ljubljani bo 7. oktobra ob 10. uri potekala javna dražba najdenih predmetov (katerih, preverite na seznamu ). Gre za predmete, ki jih najditelji prinesejo na policijo, v enem letu pa se ne najde lastnika ali pa se ta ne javi.

»Če po tem obdobju najditelj ne želi pridobiti lastninske pravice, predmet šteje za opuščenega in postane last države. Finančna uprava RS take predmete proda, izkupiček od prodaje pa je prihodek proračuna Republike Slovenije,« so zapisali v obvestilu za javnost.

Najboljši ponudnik bo lahko kupljeno stvar prevzel takoj, ko bo kupnino poravnal v gotovini ali s plačilno kreditno kartico.

Naj dodamo, da se bodo morali morebitni kupci vsaj eno uro pred začetkom prodaje registrirati z osebnim dokumentom.

Seznam predmetov s fotografijami najdete v priponki. Ogled bo mogoč dve uri pred javno dražbo, od 8. do 10. ure.