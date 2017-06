FOTO: Več kot sto let točijo med

Čebelarji so zagotovo naš ponos, saj so Peter Pavel Glavar (1721–1784), Anton Janša (1734–1773), Janez Anton Scopoli (1723–1788) in drugi postavili temelje sodobnega čebelarjenja, ki se ni od njih dni do danes skoraj nič spremenilo, zato je Slovenija zibelka te zares izjemne kulture.



K razvoju in širjenju čebelarstva so prispevali tudi čebelarji Krke in Zagradca, saj v teh dneh mineva kar 110 let od ustanovitve takratne Čebelarske podružnice na binkoštno nedeljo pri Magovcu na Krki.



Slavnostna prireditev ob 110-letnici se je začela minulo soboto pozno popoldne z mimohodom praporščakov čebelarjev po vasi Krka.



Za uvod so v družbenem centru na Krki v večer zapihali Krški rogisti, Mešani pevski zbor Zagradec pa je zapel čebelarsko himno.



Dvorana kulturnega centra je bila prepolna. Kot nam je povedal predsednik čebelarjev Krka & Zagradec, 67-letni Marjan Volaj, se je jubilejnega večera udeležilo 40 čebelarjev iz devetih lokalnih društev ter predstavniki Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja, med njimi tudi Anton Koželj, eden najuglednejših čebelarjev Slovenije, in predstavniki Čebelarske zveze Slovenije.



Spomin na ustanovni večer izpred 110 let pri Magovcu, kjer je še danes Kmečki turizem Magovec, so domači igralci na odru obudili s skečem. Danes Društvo čebelarjev Krka in Zagradec šteje 55 čebelarjev, ki skupaj skrbijo za okoli 1000 panjev oziroma čebeljih družin. Volaj pove, da spadajo med manjša društva v Sloveniji, kljub temu pa se ne odrekajo svoji stoletni tradiciji. Nasprotno, v podružnični OŠ Krka imajo čebelarski krožek, ki se ga udeležuje tretjina vseh otrok v OŠ Krka.



Za čebelarsko vzgojo na šoli je poleg čebelarjev zaslužna učiteljica Mateja Jere Grmek, ki je na večeru iz rok predsednika Volaja prejela priznanje in zahvalo za svoje delo z otroki.



Večer so popestrili tudi Krški plesalci in pa otroci – člani čebelarskega krožka –, ki so z zavitimi vprašanji stiskali v kot mentorja, ki ga je odigral Jože Pečjak.



Krško-zagraški čebelarji pridelajo kakih 15.000 kilogramov medu na leto, po Volajevih besedah imajo štiri čebelarje, ki imajo več kot 100 panjev.



Največja pridobitev za društvo je šolski čebelnjak, ki so ga pri šoli postavili leta 2015 in za katerega skupaj z otroki skrbi gospodar društva Tonček Markovič, ki je ob našem prihodu z drevesa snemal roj čebel.



Mimogrede, panjske končnice so poslikali otroci krožkarji pod vodstvom slikarja Franceta Slane.



Večer je minil ob podelitvi priznanj zaslužnim in seveda pristnih pogovorih s čebelarji Krke in Zagradca, ki so nas prijazno sprejeli in so pripravljeni vselej kaj povedati o življenju kranjskih sivk.