FOTO: Več kot 40 tisoč udeležencev na Poti ob žici

LJUBLJANA – Domen Hafner, Urban Jereb in Gregor Kustec so zmagali v moški konkurenci na 29 kilometrov v teku trojk na 61. pohodu po Poti ob žici v Ljubljani (1:48:40). Točno opoldne pa so na poti, kjer je bila med drugo svetovno vojno postavljena žična ograja, udeleženci, v vseh dnevih jih je bilo več kot 40.000, sklenili krog ob 75-letnici postavitve ograje.

V ženskih trojkah so slavile Jerica Kravos, Monika Bajc in Klementina Lemut (2:18:33), med mešanimi trojkami pa so bili na najdaljši razdalji najboljši Tomaž Ferjančič, Petra Tratnik in Kristjan Ipavec (2:00:32).

Na 12,5 kilometra so v članski kategoriji slavili Gašper Bregar, Miran Cvet in Timotej Bečan (43:25), med ženskami Jana Kotar Ilijaš, Nataša Prašnikar in Kristina Bele (56:541), med mešanimi trojkami pa so bili prvi Matic Praznik, Sara Jaklič in Bashir Rezai (47:92).

V okviru pohoda so udeleženci v lepem vremenu izbirali med trikilometrsko in 35-kilometrsko razdaljo. Prireditev, ki velja za največjo športno-rekreativno prireditev v Sloveniji, ima rekreativni pomen in zato poteka tek trojk, ki nima neposrednega tekmovalnega pomena, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe. V spominski trojki pokojnega alpinista Pavla Kozjeka je bil tudi biatlonec Jakov Fak, tudi sicer pa je bilo med udeleženci veliko znanih obrazov.

Vsako leto poteka od četrtka do sobote

Brezplačni pohod po Poti ob žici sicer vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.

Četrtkovega pohoda se se udeležili vsi ljubljanski vrtci ter tudi iz drugih krajev Slovenije, v petek pa šolarji in dijaki, zbralo se jih je 14.439. Skupaj je bilo po navedbah organizatorjev vseh udeležencev prek 40 tisoč, od tega je bilo zadnji dan na teku trojk 5253 ljudi, daljšega pohoda se je do 13. ure udeležilo 9034 pohodnikov, krajšega pa 2790.

Sklepno dogajanje je bilo tudi letos na Kongresnem trgu. V kulturnem programu so tradicionalno nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa pevka Alya. Za letos so prireditelji pripravili novost, na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana so danes natanko ob poldne ob 75-letnici postavitve žice simbolično objeli Ljubljano, ko so se v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali slovensko prestolnico.

Na pohodu sodeluje tudi slovenski Amnesty International, ki je 5. maja osnovnošolce in srednješolce pričakal s Šolo človekovih pravic na kontrolnih točkah Fužine, Livada in Koseze. Mladim pohodnikom in njihovim spremljevalcem so bile na voljo različne informacije in aktivnosti, povezane z bojem proti diskriminaciji. Letos je njihovo sodelovanje potekalo pod sloganom Skupaj za boljši svet, s katerim so opozarjali na boj proti diskriminaciji.