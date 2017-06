FOTO: Včeraj v toči ujel veliko kroglo, danes Slovenija v rdečem

LJUBLJANA – Potem ko sta bila v Sloveniji toplejša od dolgoletnega povprečja še posebej letošnji marec in nekoliko tudi april, so bile povprečne temperature tudi v maju nad dolgoletnim povprečjem. Količina padavin v maju je bila večinoma pod povprečjem. Vroče vreme se nadaljuje tudi v prvih dneh meteorološkega poletja, ki se začenja danes.

Včeraj je v vzhodnem delu Slovenije klestila toča, bralec Žiga je v Zabukovici v občini Žalec ujel tako veliko kroglo toče.

Kot je povedal dežurni meteorolog pri Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh, je bila v Ljubljani maja povprečna temperatura za eno stopinjo višja od dolgoletnega povprečja, medtem ko je bila količina padavin nekoliko podpovprečna.

Tudi drugod po Sloveniji so glede na dostopne podatke večinoma padavine bile pod povprečjem, količino nekoliko nad povprečjem so namerili v Murski Soboti. Glede na nevihtni značaj vremena v tem času so bile sicer padavine po Sloveniji krajevno neenakomerno razporejene. Glede temperatur po drugih krajih Slovenije pa je bilo po besedah Velkavrha v maju večinoma od pol stopinje pa tudi za dobro stopinjo nad povprečjem, kar ni tako malo.

Vroč bo tudi začetek meteorološkega poletja. Do nedelje bo vroče s temperaturami do 30 stopinj Celzija, nato pa se v začetku prihodnjega tedna obeta nekaj ohladitve s padavinami, od sredine prihodnjega tedna naprej pa za zdaj kaže na postopno otoplitev.