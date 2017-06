FOTO: V znamenju češenj

Junij bo v Goriških brdih spet v znamenju Praznika češenj. Letos so prve češnje iz Brd v večja mesta pripeljali že po 10. maju, saj skupaj z jagodami spadajo med prve sadeže, ki za kmeta pomenijo tudi prvi večji zaslužek. Prinašajo tudi precej turističnega izkupička, saj v Brda s pestrim dogajanjem pritegnejo vsako leto ogromno turistov. Češnja je sadno drevo, v sredini rdečega, pogosto tudi rumeno-rdečkastega sadeža je seme, ki ga raznašajo ptiči.



Tudi za češnje pravijo, da niso nič manj zdravilne kot jabolka. Konec maja, ves junij in del julija je čas, da si privoščimo očiščevalno kuro iz svežih češenj, saj zelo pomagajo pri čiščenju krvi, arteriosklerozi in artiritisu ter ugodno delujejo proti kostnim težavam in paradontozi.



Pristni domači izdelki



Osrednje dogajanje ob prazniku češenj bo letos potekalo v soboto, 10. junija, in v nedeljo, 11. junija. Dobrovo bo tudi letos v znamenju enogastronomije. »Brda so v letu 2015 prejela laskavi naziv EDEN-destinacije na področju kulinarike, tako da boste pri nas zagotovo okušali pristne domače izdelke,« pravijo v Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Marmelada, med, izdelki iz oljčnega olja, sadje, suhomesnati izdelki, žganje, likerji in seveda briško vino bodo krasili številne stojnice, ki se bodo razprostirale od občinske stavbe pa vse do gradu Dobrovo, kjer bodo različni glasbeni in gledališki nastopi, razstave in pokušine domačih izdelkov. To je osrednji dogodek Praznika češenj, na katerem ne gre zamuditi povorke, razstave, ponudbe domačih enogastronomskih izdelkov, briškega borga, češnjevega peciva briških žen, poulične glasbe in folklornih skupin ter otroškega programa.



Z Dobrovega se lahko napotimo v srednjeveško vasico Šmartno, ki bo letos etnološko obarvana. Proizvajalci in pridelovalci domačih izdelkov iz sivke, oljčnega olja, keramike, gline, lesa in pletilci košar bodo na svojih stojnicah prikazovali izdelovanje različnih proizvodov, ki bodo na voljo tudi za nakup. Dogajanje bodo popestrili nastopi domačih in otroških skupin, likovni ekstempore in poulični glasbeniki. Zamuditi ne gre številnih razstav in ustvarjalnih delavnic, ki bodo na različnih lokacijah v Šmartnem.



Vrsta prireditev



Klet Brda bo prav danes že 22. zapored organizirala kolesarski maraton, ki so ga po jubilejnem 20. kolesarskem maratonu češenj lani preimenovali v kolesarski maraton Junaki vinogradov. Dogodek je v vseh teh letih postal tradicionalni del briškega Praznika češenj in nepozabno doživetje za vse. Vsako leto se maratona udeleži več kot tisoč kolesarjev ter njihovih družin in prijateljev. Gre za rekreativno kolesarsko prireditev s startom v Ljubljani, postankom v Ajdovščini in ciljem v Vinski kleti Goriška brda na Dobrovem – vse skupaj 108 km.



V večernih urah se bodo spomnili Pop delavnice, slovenske glasbene prireditve. Peta izvedba je potekala v Vipolžah v Brdih 13. junija 1987. V tekmovalnem delu se je predstavilo 25 pesmi, ki so se potegovale za nagrade, v koncertnem delu pa so nastopili Big Ben, Šank rock in Čudežna polja. Po 30 letih bodo v Vipolžah obujali spomine na to priljubljeno prireditev. »Na oder bodo stopili Vlado Kreslin z Malimi bogovi, ki je takrat v zasedbi Martin Krpan zmagal po mnenju občinstva s pesmijo Še je čas. Pridružil se mu bo Janez Bončina, ki je s pesmijo Poet prejel drugo nagrado občinstva in prvo nagrado po izboru strokovne komisije. Večer bodo popestrili člani zasedbe Bianco in Agronavti, ki so leta 1987 prejeli tretjo nagrado.



Briška poroka



Nedelja je namenjena pohodnikom. Planinsko društvo Brda že trinajstič organizira pohod po briških gričih in dolinah, skozi briške vasi, mimo naravnih in kulturnih znamenitosti, ki ga poznamo pod imenom Pohod od češnje do češnje, organizatorji pa so za letošnjega pripravili novo traso. V nedeljo napovedujejo še dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi.



Pred praznikom rdečih sadežev vas briški vinarji prvi junijski konec tedna pred glavnim dogajanjem Praznika češenj vabijo v njihove kleti, kjer boste na vodenih ogledih poizkušali različna vina. Spoznali jih boste v njihovem domačem okolju, med sodi in tisočerimi buteljkami, tam, kjer se okus spoji z vonjavami kleti in doseže pravo esenco.



Med prireditve Praznika češenj uvrščajo tudi briško poroko, ki bo letos šestič zapored. Ponudila bo nepozaben dogodek in romantično popestrila dogajanje največje briške prireditve. Letos bo slavje v soboto, 17. junija, v renesančni lepotici vili Vipolže. »Tu bomo spremljali tradicionalno predajo neveste ženinu z zanimivimi in hudomušnimi igricami pred briškim prtonom, uradni del poroke in zabavni program,« pravijo v Brdih. Naziv zmagovalnega para briške poroke 2017 sta si zaslužila Amadeja Komprej iz Šoštanja in Rok Berce iz Dornberka.