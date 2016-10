FOTO: V vrtcu vrgla otroka ob tla

SLOVENSKA BISTRICA – »Vse skupaj so hoteli pomesti pod preprogo. Nas staršev sploh niso obvestili, zakaj so zamenjali vzgojiteljico. Na roditeljskem sestanku minuli teden je zadeva vendarle prišla na plan, saj so starši otroka zadevo razkrili in načeli to neljubo temo,« nam je povedal eden od staršev otroka, ki obiskuje Vrtec Otona Župančiča v Slovenski Bistrici. Dodal je, da je povsem izgubil zaupanje v delovanje javne ustanove. Afera, kot dogodek imenujejo domačini v Slovenski Bistrici, se je zgodila konec septembra. Mama enega od otrok naj bi se prikradla do okna in od zunaj spremljala dogajanje v notranjosti vrtca. In zatem kar ni mogla verjeti svojim očem.

Kot je pozneje opisala tako policistom kot tudi ravnateljici vrtca Ivani Leskovar, naj bi vzgojiteljica Vesna Frelih Gal prijela otroka, ga privzdignila v zrak in ga nato z vso silo vrgla ob tla. Otrok zunanjih poškodb naj ne bi imel, a je očividka takoj ukrepala.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«