FOTO: V treh letih rešila že dva ducata mačk

TRBOVLJE – Kak človek bi lahko porekel, da živimo v pasjih časih, in ti zagotovo niso najbolj naklonjeni mačkam. Seveda se vsem ne godi enako, ene lastniki razvajajo, da jih ne bi mogli bolj, druge pač životarijo. Če seveda sploh preživijo prve dni in tedne. Splet je poln okrutnih posnetkov, v katerih žaklji z mladimi nezaželenimi mucami letijo v reke, na primer. A splet tudi pomaga, mnogim na smrt obsojenim živalskim bitjecem najde topel dom pri ljudeh dobrega srca. Zasavčanko Eneso Marković pozornejši bralci Slovenskih novic pomnijo po tem, da je bila pred časom pripravljena svojemu daljnemu sorodniku, ki ga ni poznala, podariti ledvico, kar se je pozneje izjalovilo zaradi zdravstvenih zapletov. Enesa je tudi predsednica trboveljskega društva za pomoč živalim Šnoflja. »Nikoli nisem bila pretirano naklonjena mačkam, ukvarjala sem se s psi,« pravi. A zadnja tri leta ima dva turnusa, jesenskega in pomladanskega, ko z živalsko in človeško ekipo rešuje mlade muce in mačkone, ki drugače ne bi preživeli. Pravi, da jih je v tem obdobju rešila več kot 25.



Čudež preživetja



»Oni mali drobižek spodaj tehta 60 gramčkov, ta večji 80. Potrebujemo čudež preživetja, ni sesalnega refleksa, so samo križi in težave tole gor obdržati. V moji glavi pa lastnik njune mame ne dobi niti ene dobre vesti. Ta mama nesterilizirana zdaj obupuje in išče ta mladiča. Niti pomisliti ne upam, kako se počuti...« se je glasil eden zadnjih zapisov z njene facebook strani, ki opisuje njene prostovoljne muke.

