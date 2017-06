FOTO: V toaletnem papirju hormonski motilci

LJUBLJANA – Ste se kdaj vprašali, s kakšnim toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami imate opravka? Se zavedate, da si z njim obrišete tudi roke in obraz? Če bi vedeli, da je lahko ta papir zdravju izredno škodljiv, bi naslednjič morda dvakrat pomislili …

Analiza inštituta za celulozo in papir je namreč pokazala, da v toaletnem papirju italijanskega proizvajalca Lucart na nas in naše otroke preži nevidna nevarnost, to so hormonski motilci, ki lahko povzročijo številne motnje in bolezni.

Gre za recikliran papir iz tetrapaka, izdelke Lucart Eco Natural pa uporabljajo v številnih slovenskih vrtcih in šolah. Pop TV je na podlagi pridobljenega poročila poročal, da ima številne napake: optično je beljen (belila so v proizvodnji higienskih papirjev prepovedana) in vsebuje aluminij ter hormonski motilec bisfenol A. Ta kot kemijska snov moti naš hormonski sistem, s tem pa vpliva na upad plodnosti in testosterona, povzroča raka na modih, rodilih in dojkah ter še kaj. Te snovi so torej lahko zelo nevarne, koliko se jih iz papirja med uporabo izloči, pa ni jasno.



Pojasnilo inštituta: Nismo dali soglasja za objavo



Inštitut za celulozo in papir (ICP) pa pojasnjuje svojo plat. Direktorica Mateja Mešl poudarja, da »objave posameznih, enkratnih rezultatov ali necelovitih informacij lahko pomeni zavajanje javnosti, ker na osnovi tega nikakor ni možno ocenjevati kakovost izdelka v celoti.« Pravi, da inštitut tega poročila ni objavil niti ni soglašal z objavo, ker da je to v nasprotju s pravili kakovosti za izvajanje laboratorijskih analiz. »Smo akreditiran laboratorij in v skladu z zahtevami standarda ISO 17025:2005 zagotavljamo varovanje zaupnih informacij ter neodvisnost preskušanja. Ne objavljamo podatkov o naročnikih in rezultatih izvedenih analiz. Do uporabe le-teh so upravičeni naročniki sami, ki pa jih brez pisnega soglasja inštituta prav tako ne smejo reproducirati ali izrabiti v reklamne namene,« so zapisali v odgovoru.



Uvoznik je presenečen

Z vprašanji smo se obrnili tudi na uvoznika, odgovorili pa so nam, da so presenečeni. »Lucart je naš kredibilni poslovni partner že vrsto let in za sodelovanje z njim smo se odločili tudi na osnovi številnih certifikatov o neoporečnosti njegovih recikliranih izdelkov. Presenečeni smo nad ugotovitvami slovenske analize. Zato smo se po strokovna pojasnila nemudoma obrnili na Lucart,« so nam sporočili.

In kmalu smo od njih dobili tudi pojasnilo. V podjetju Lucart zagotavljajo, da so njihovi izdelki varni za uporabo in zdravje, analiza pa je bila očitno narejena na vzorcu, ki ni specificiran. »Analize, na katere se je televizijski prispevek v oddaji v glavnem osredotočil, med drugim z evropskimi normami niso predvidene za tržno kategorijo toaletnega papirja in so bile poleg tega predstavljene, ne da bi upoštevale komentarje, navedene v certifikatu analiz, ki ga je sam laboratorij izdal,« pravijo.

Za tržno kategorijo toaletnega papirja niso predvidene niti raziskave za aluminij niti za bisfenol A, saj se ta dva elementa ne smatrata za nevarna glede na uporabo, ki ji je izdelek namenjen, so še zapisali. Laboratorij pa je za optično belilo posebej navedel, da lahko njegova prisotnost izvira iz uporabljenih surovin ter da se v vsakem primeru analizira ne samo prisotnost, temveč možnost migracije. Ta analiza pa na analiziranem vzorcu papirja ni bila izvršena. »Poleg tega naj dodamo, da so bile tri testirane vrednosti ocenjene s pomočjo neakreditiranih testov,« so jasni. Sklenili so, da je izdelek tržen in da ga že leta uporabljajo milijoni po vsej Evropi, so z njim zadovoljni in ga cenijo.