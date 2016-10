FOTO: V Sloveniji je prava zimska idila

LJUBLJANA – Temperature so precej nizke, kar je povzročilo, da so vrhovi gora in nekaterih hribov odeti v belino. Slovenska smučišča se tako že veselijo snežne pošiljke, a ta ne bo trajala dolgo, saj se obeta dvig temperatur.

Meja sneženja se bo torej nekoliko dvignila, saj bodo temperature čez dan dosegale tudi 15 stopinj. Jutra bodo hladna, mogoča je tudi še slana. Če ste morda v pričakovanju zimske idile tudi po nižinah, vas moramo razočarati, za pokušino pa si oglejte zgornje fotografije, ki so po različnih koncih države nastale danes.