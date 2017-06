FOTO: V Škofji Loki bi najraje zaigrali z Bradom Pittom

Fotografiranje statistov – levo, desno, spredaj, resno, nasmejano, in to je bilo to. Foto: Špela Ankele

ŠKOFJA LOKA – Skrivnostno sporočilo, ki je zakrožilo po škofjeloških e-nabiralnikih, je razkrivalo le, da bodo v tisočletnem mestu ta mesec snemali »en del trilogije ameriškega filma«. Ta informacija niti ne bi bila omembe vredna, če se ji ne bi pridružila še prošnja o tem, da filmarji potrebujejo statiste. Ker jih imajo namen najti med domačini, so vse, ki jim je igralstvo v krvi – ali pa vsaj mislijo, da jim je – povabili k avdiciji. In ker avdicije za ameriške filme v Škofji Loki gostujejo sila redko, smo se v začetku tedna seveda pridružili bodočim statistom.



Že pred začetkom avdicije so se okoli Homanove hiše, kjer je bil prostor v vrhnjem nadstropju priložnostno spremenjen v pisarno za avdicije, zbirale gručice najstnic. Prišli so najstniki in vsi drugi, seveda, a med tistimi, ki so si želeli izboriti svojih pet minut slave, so bili le redki stari čez dvajset let.

