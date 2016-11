FOTO: V Sevnici Melanijo že prodajajo za dva evra in pol

Pavla Škarja ter Slavica in Alojz Medved so nadvse ponosni na Melanijo, ki bodočemu predsedniku ZDA odločno stoji ob strani.

SEVNICA - Sredino jutro nad posavskim mestecem Sevnico se še ni prebudilo, ko so svetovni mediji sporočili, da je njihova nekdanja občanka trga pod gradom iz 14. stoletja Melania Trump postala prva dama Združenih držav Amerike. Malokdo je na glas verjel, da bo milijarderju Donaldu Trumpu uspel še zadnji veliki met, a se je zgodilo, da je kar premočno porazil demokratsko kandidatko Hillary Clinton. Pa vendarle so v Melanijinem domačem mestu potihoma verjeli, da se lahko zgodi čudež.

Melanija, kot se je nekdaj imenovala, je pravzaprav v vsakem javnem nastopu zadnjih mesecev omenila Slovenijo, in na glas pred svetom povedala, da je v svoji mali, do včeraj neznani Sevnici preživela čudovito otroštvo.

Sevničani so se na prihod prve dame pripravili že navsezgodaj. Osemindvajsetletna natakarica Ana Peša je odprla lokal Central v središču Sevnice že zgodaj zjutraj: »Običajno odpiramo ob šestih, zaradi volitev smo prišli in odprli ob štirih ter na velikem platnu spremljali razplet. Ob pol petih so prišli novinarji, ob pol šestih domačini, nato so se oglasili mimoidoči, ki so hiteli na delo. Nekaj po sedmi uri, ko je postalo jasno, da bo Trump zmagal, so navijači začeli odpirati šampanjce in nazdravljati,« je povedala vidno vznemirjena Ana.

Slovenka je postala prva dama ZDA: »... ali pa sveta, če hočete..., a sploh veste, kaj to pomeni,« nas je materinsko opozorila gospa Zlata, soseda Knavsovih, ko so še stanovali v bloku v Naselju heroja Maroka, na številki 27, in Melanijo pozna od mladih nog.