FOTO: V rimskih grobovih tudi skalpel in igralni žetoni

LJUBLJANA – Po Slovenski cesti v središču Ljubljane lahko že dlje ponovno brezskrbno hitite v vse smeri. Slaba volja zaradi zastojev, zamujanja v službo in šolo je najbrž že pozabljena. Cesta je ponovno zadihala v mestnem utripu.



»Večina mimoidočih niti pomislila ne bo, da smo tu arheologi skoraj dve leti (2014–2015) izvajali zaščitne raziskave pred gradnjo novih komunalnih vodov, in to na celotnem obsežnem območju od Ajdovščine od Aškerčeve ulice,« pravi arheologinja Alenka Juliana Berdnik iz Skupine STIK, zavoda za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti. »V tem času smo skoraj izključno ročno odstranili 6906 kubičnih metrov zemljine, raziskali površino, veliko 8643 kvadratnih metrov, in iz zemlje pobrali 130.543 najdb v skupni masi več kot ton. Z vztrajnim odstranjevanjem slojev dobro utrjenih tlakov smo se seznanili z gradnjo rimske ceste, ki je bila glavna os Emone v smeri sever–jug. Zanimivost te ceste je, da se je na jugu zaključila tik za mestnim obzidjem, ker se je naprej v tej smeri razprostiralo le še Barje. Proti severu je peljala ven iz mesta do reke Save, kjer je v bližini današnjih Črnuč stekla čez most naprej proti vzhodu oziroma Celei, torej današnjemu Celju.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.