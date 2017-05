FOTO: V Portorožu jahti za pet milijonov

Za ljubiteljske pomorske zanesenjake, za najbolj zahtevne navtične sladokusce in vse, ki si želijo uresničiti sanje o lastnem plovilu, je odprla vrata že 22. portoroška mednarodna razstava Internautica. Organizatorji iz Studia 37 in Marine Portorož pravijo, da se sejem utrjuje kot največji jadranski in osrednji srednjeevropski promotor navtične industrije. Zagotavljajo, da se kriza na tem področju umika in da splošno zanimanje za navtiko skupaj s prodajo plovil oživlja. Interes za razstavljanje se je z 200 razstavljavci v primerjavi z lani povečal. Na ogled je več kot 130 manjših in večjih plovil ter celo 20 premier, tako da si je poleg nakupa kakšne navtične opreme mogoče napasti oči tudi na vrsti 16- ter večmetrskih jaht s ceno nekaj 100.000 evrov do sanjske 27-metrske jahte Adlerja Supreme 76 in Ferretti Yahts 850 za 5 milijonov evrov.



A zadnja leta v svetu in tudi pri nas močno narašča zanimanje za supe. Na sejmu jih največ predstavlja na tem področju že 30 let uveljavljena firma Starboard. To so napihljive deske, katerih cena se giblje od 600 evrov navzgor. Pri podobno cenovno dostopnejših plovilih so na primer še trdi kajaki feelfree, ki jih ponujajo od 500 evrov naprej. Med drugim predstavljajo manjši enosed z dodatnim prostorom za otroka v sredini in 3,8-metrskega z dodatnim prostorom za otroka.



Največja ponudba je na področju gumijastih čolnov: 2,3-metrski admiral za 3 osebe na primer stane 590 evrov, z motorjem hondo 2.3 pa še okoli dodatnih 800 evrov. Nekoliko večji, 3,2-metrski AB rider s sredinsko konzolo in hondo BF 30 je že okoli 10.000 evrov. Nekje vmes pa je 2,9-metrska manta 300 R za štiri osebe, ki skupaj z motorjem mercury 20 stane 7350 evrov.



Tudi interes za vodne skuterje, katerih cena se giblje od 7000 evrov navzgor, je precejšen. Ameriško podjetje Ski-doo predstavlja dvo- in trosedežne ter med njimi zelo športen model z motorjem spark TRIXX, ki je še zlasti namenjen uživanju ob skakanju na valovih. Pri nekoliko večjih plastičnih plovilih je precejšnja ponudba jadrnic do velikosti 14 metrov. Ponujajo jih za od 100.000 do 300.000 evrov. V tem razredu je tudi precej Elanovih plovil, ki jih predstavlja s celotnim programom.



Sicer pa na razstavi poteka vrsta spremljajočega dogajanja. Uprava za pomorstvo predstavlja akcijo Bodi zvezda in varuj okolje, ki ozavešča in svetuje na tem področju tako navtikom kot tudi kopalcem in drugim. Prav tako je na ogled razstava o Srednji pomorski šoli, ki letos praznuje 70-letnico, na Zeleni aveniji pa je ogled tehnologija prihodnosti, ki tudi na morju spodbuja k uporabi energije iz obnovljenih virov in manj izpuhov. Izbirali so jadransko plovilo leta, podelili priznanja modra zastava za ekološko neoporečna in urejena kopališča in danes med drugim potekata sup prvenstvo Slovenije ter piransko srečanje ljubiteljev starodobnih plovil ter avtomobilov.