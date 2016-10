FOTO: V pižamah in bosi bežali iz goreče hiše

ŠPIČNIK – Enako se je tudi nam zgodilo pred dvema letoma, le da je pogorela štala,« so bile besede, ki nam jih je ob pozdravu namenila Anica Balun iz Špičnika, zaselka na slovensko-avstrijski meji. Ženica je včeraj dopoldne skupaj z neumornimi sosedi pospravljala zoglenele ostanke družinske hiše Krautovih. Po pogorišču se je s solznimi očmi smukal 53-letni Miro Dreisibner. Ta je s partnerico Natalijo, njeno mamo in dvema mladoletnima otrokoma živel v majhni, a lični hiši sredi vinorodnega okoliša. Špičnik je zaselek v znanem svečinskem okolišu, ki v Sloveniji in pri Avstrijcih slovi po žlahtni kapljici.



Zajci poginili, Natalija zastrupljena



»Otroka, stara sta osem in devet let, imata navado, da sta najpozneje ob devetih zvečer v postelji. K spancu sem legel nekoliko pozneje, saj sem pred tem še gledal oddajo na televiziji. Sploh ne vem, koliko je bila ura, ko sem se prebudil. Zbudil me je telefon, ki sem ga čez noč priključil na električno omrežje, da se mu napolni baterija. Zapiskal je, ko je, verjetno zaradi ognja, zmanjkalo električne energije. To me je zbudilo. Pogledal sem skozi okno in videl, da se zunaj nekaj svetlika. Šel sem pogledat, kaj se dogaja, in videl, da so ognjeni zublji še švigali skozi streho hiše,« je ves iz sebe pripovedoval oče sina in hčerke Miro Dreisibner.

Sklad Ivana Krambergerja Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Kraut-Dreisibnerjevih, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja.

Preiskovalci so ugotovili, da naj bi bilo žarišče požara v gospodarskem poslopju, ki se je držalo hiše. »Tam so bili spravljen les za kurjavo in zajci. Bilo jih je kakšnih 15, a so vsi poginili,« je še dodal gospodar. Ta se je pred leti preselil k izbranki Nataliji, ki je z mamo živela v majhni, viničarski hiši sredi goric. Ko je Natalija povila drugega otroka, je nekaj več kot 30 kvadratnih metrov velika hiša postala premajhna za petčlansko družino. Zato je Miro naredil prizidek, v katerem sta bili kuhinja in jedilnica. A je družina Kraut-Dreisibner ostala brez vsega.

Otroka doma Sin in hčerka družine Kraut-Dreisibner včeraj nista odšla v šolo. Pa ne samo zaradi šoka. »Nista imela kaj obleči,« nam je priznal oče Miro Dreisibner. In nadaljeval: »Seveda je otroka požar zelo prizadel, saj sta se od toče, ki je pred leti uničila našo streho, bala že navadnega grmenja.«

»Ko sem opazil, da gori streha, sem zbudil partnerico, otroka in taščo. V pižamah in bosi smo zbežali iz goreče hiše. Imeli smo srečo, saj so odločale minute. Ko sva se z Natalijo nekaj minut pozneje vrnila v hišo, da sva z obešalnikov potegnila jakne, je bil dim že tako gost, da se je žena zastrupila z njim. Odpeljali so jo na preventivni pregled v mariborsko bolnišnico, a se je pred nekaj minutami vrnila domov. No, domov več ne more, saj je od hiše ostalo bore malo. Zdaj nas je pod streho sprejela njena sestra, ki živi le malo stran. A to ni trajna rešitev, saj imajo sami polno hišo. Edina rešitev, ki nam preostane, je, da moj stric, ki že leta dela in prebiva v tujini, do spomladi odstopi svojo hišo v Sloveniji. A najprej ga moram dobiti na telefon in ga poprositi za to uslugo,« prav Dreisibner.



Dobri sošolec



Od hiše, ki ni bila zavarovana, je ostalo bore malo. Strehe ni več, zidovi so stari, uničeni od ognja in še namočeni od vode. Drugega, kot da porušijo pogorelo hišo, ne preostane. Tudi vsa oblačila je petčlanska družina izgubila. »Gasilci so odnesli nekaj stvari, a vprašanje, v kakšnem stanju so,« se je potožil Miro. Zatem je k njemu pristopil možakar: »Sošolec. Življenje gre naprej. Imaš zdrave otroke, imate zdravje, in to je zdaj najbolj pomembno. Zate in za tvojo družino imam v prtljažniku nakup iz trgovine.« Padla sta si v objem, nato si je Miro nadel rokavice in se pridružil sosedom, ki so odstranjevali zoglenele ostanke. Četudi je od uničujočega požara minilo le nekaj ur, je električar Miro že delal načrte, kako naprej: »Če vam odkrito povem, ne vem. Delam kot električar v AC Metalna. V poklicni karieri sem sodeloval pri vrsti stečajev. Tako v stari Metalni kot tudi pri poznejših lastnikih. Nikoli nisem želel vzeti kredita, saj je moje delovno mesto vedno viselo na nitki. Živeli smo po principu, privoščimo si, kar si lahko. Prizidek smo zgradili, ko je bil denar za to. Živimo skromno, a ne v revščini. Kako bomo z mojo plačo in taščino ubogo pokojnino ob dveh šoloobveznih otrocih postavili novo hišo, ne vem.« Zavarovane niso imeli.



Da so Miro in njegova družina dobri ljudje, je bilo spoznati tudi na odzivu sosedov. »Tako kot so oni nam pomagali, ko nam je zgorel hlev, niti za trenutek nismo pomišljali, da ne bi pomagali njim. Nesreča ne počiva, kar smo spoznali na svoji koži. Sin je pomagal že ponoči, zdaj je odšel v službo, a se bo na pogorišče vrnil, takoj ko konča delo. Za jutri je že prijavil dopust. Moramo si pomagati,« je sklenila soseda Anica Balun.