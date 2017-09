FOTO: V Nemčiji z begunci peče belokranjsko pogačo

BERLIN – »Nekateri, sploh mladi, mislijo, da se v Nemčiji cedita med in mleko, a ni tako. Mnogo je takšnih, ki zjutraj delajo na primer v pekarni, popoldne so natakarji, zvečer še čistijo, da zaslužijo za plačilo najemnine in skromno življenje. In verjetno potem v Sloveniji rečejo, da jim gre dobro. V domovini tega ne bi nikoli počeli, in če bi doma to delali, kar delajo tukaj, bi tudi dobro zaslužili,« opaža Martina Konda, Belokranjka, doma z Osojnika pri Semiču, ki je kot učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Berlin prišla pred dobrimi tremi desetletji. In tu tudi ostala, čeprav se redno vrača v domovino. Prizna, da je tudi v Nemčiji težko dobiti delo, sploh dobro plačano službo z urejenimi pravicami.



