FOTO: V morje kot moški, iz vode kot ženska

PORTOROŽ – Prve ure novega leta, ko si je marsikdo doma zdravil mačka, si je kar 510 pogumnežev popestrilo dan na nič kaj lenoben, a tudi pri nas vse bolj priljubljen način s plavanjem v zimsko hladnem morju. Prej so se z organiziranim vodenim razgibavanjem malo ogreli, saj je imela voda tako kot zrak okoli 12 stopinj Celzija. Po kakšnih dveh, treh minutah plavanja na 75 m dolgi progi do drugega pomola so bili vsi junaki prav čudežno zadovoljni. »Prvič sem na novoletnem skoku v morje in se počutim fenomenalno. Pravijo bolj star, bolj nor, ampak meni se zdi odlično. Silvestrovali smo doma in smo prišli v Portorož samo za ta moj skok, saj me družina tamle gleda in spodbuja z navijanjem. Občutek je moker in izvrsten, prijetno osvežujoče je ter začuda me sploh nič ne zebe,« je povedala Danica iz Kranja.

Tudi Matjaž in Ferdo z Jesenic sta se potem, ko sta novo leto dočakala na Obali, prvič udeležila te norčije in se temu primerno našemila v mini krilca. »Tu sva tudi zaradi dobre volje in heca. Tako sva oblečena zato, ker želiva povedati, da bova v hladno morje skočila kot moška, ven pa prišla kot ženski,« sta se pošalila. Odlično razpoloženima Halilu in Branku iz Kamnika pa je dež preprečil njun tradicionalni pohod na prvega leta dan na Nanos, zato sta se odločila, da jo potegneta do Portoroža na novoletni skok v morje. »Izvrstno je, saj ne manjka adrenalina,« nista skrivala dobre volje nad portoroškim vzdušjem.

V morje niso poskakali vsi naenkrat, ampak v skupinah, občinstvo pa si je lahko vse ogledalo le s kopnega.

Resnici na ljubo pred 14 leti, ko je bil portoroški novoletni skok v morje rojen, nihče ni pričakoval, da se bo razvil v tako množični dogodek. Kljub slabemu vremenu so na letošnjega prišli pogumneži z vseh koncev Slovenije. Večina zatrjuje, da se po njem počutijo bolje in da novo leto z njim prav čudežno začnejo s precej več samozavesti.

Vse se je začelo leta 2005 na novega leta dan kot nora ideja na Bernardinu, ko se je tam zbralo par prijateljev. Skok v morje je za njih, tako kot za mnogo drugih po svetu, simboliziral začetek nečesa novega oziroma namen, da takoj ob vstopu v novo leto simbolično s sebe sperejo vso umazanijo prejšnjega leta, se sprostijo, zabavajo in že na začetku leta nabijejo z adrenalinom. Z leti je prireditev rasla, se preselila na osrednjo portoroško plažo in postala zanimiva tudi za občinstvo. Na lanskem je tako kopalce spodbujalo kar kakšnih 5000 gledalcev, tako da je bila portoroška plaža bolj polna kot sredi poletne sezone. Zato se je pod težo tistih, ki so se zabavali in navijali z enega od pomolov, ta skoraj podrl. Na srečo se je le ugreznil za kak meter in do poletja so ga že popravili.

Letošnji skok je bil zato za celjsko športno društvo Slovenc, ki dogodek prizadevno organizira, še hujši izziv. Tako je Nino Cokan povedal, da so glede na omenjeno neljubo izkušnjo koncept prireditve nekoliko spremenili. V morje s pomola niso poskakali vsi naenkrat, ampak v skupinah po intervalih, občinstvo pa si je lahko vse ogledalo le s kopnega.

Čeprav organizatorji vsako leto pričakujejo, da bodo zbrali 1000 pogumnežev, jih tudi letos ni bilo toliko. Vendar Cokan pravi: »Prišlo jih je 510, a glede na današnje deževno vreme je to, kot da bi jih bilo v sončnem vremenu 1000. Pomembneje pa je, da so vsi dobre volje, zadovoljni, nasmejani.«

A pri skoku ne gre samo za pogumneže, ampak tudi za pozitivno energijo, razigranost in nasmehe, ki se od njih širijo na tisoče radovednežev oziroma obiskovalcev turističnega Portoroža. In če se turisti že ne odločijo za zimski skok v morje, jim gotovo za vedno ostane v spominu spodbujanje kopalcev in zabava z njimi. Tudi letos se niso prav nič dolgočasili. In nato so počakali še do večera, ko se je portoroško praznično dogajanje na prvi dan leta sklenilo z veličastnim tradicionalnim ognjemetom.