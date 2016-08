FOTO: V Ljubljani vse stoji, Dunajska pa zaprta

LJUBLJANA – Konec počitnic in delo na cestah – tudi sredi Ljubljane – se poznata tudi pri gostoti prometa. Zjutraj je bila Ljubljana dobesedno ohromljena, saj severno obvoznico še vedno obnavljajo, prav tako dela potekajo na več delih Dunajske ceste.

Zaradi popolne zapore dela Dunajske ceste ter del na ljubljanski severni obvoznici in Kajuhovi cesti prihaja celo do zamud avtobusov v Ljubljano iz vseh smeri. Avtobusi na glavno postajo prihajajo z 20- do 30-minutno, v jutranjem času tudi s 40-minutno zamudo, so povedali na Avtobusni postaji Ljubljana. Zamude nastajajo tudi v mestnem potniškem prometu. Več avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa zaradi obnovitvenih del na cestah vozi po spremenjenih trasah. Pri Ljubljanskem potniškem prometu še zbirajo podatke o zamudah in zastojih zaradi obvozov.

Dunajska ceste med Linhartovo in Tivolsko bo predvidoma zaprta do 1. septembra.

Zaprtje Dunajske povzročilo kaos

Dunajska cesta bo namreč do srede popolnoma zaprta med Tivolsko in Linhartovo cesto zaradi rekonstrukcije križišča Dunajske in Vilharjeve ceste. Za popolno zaporo Dunajske ceste na tem odseku naj bi se na občini odločili, da ne bi imeli na prvi dan novega šolskega leta na glavni severni vpadnici dveh odprtih gradbišč, poleg dela pri Gospodarskem razstavišču še na delu med križiščem s Tolstojevo in Baragovo ulico ter križiščem s Posavskega ulico in z Dimičevo.

Sočasno obnovitvena dela še vedno potekajo na Šubičevi ulici, na odseku med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto ter na severni ljubljanski obvoznici. Delno zaprta prav tako ostaja Slovenčeva cesta na odseku med Bevkovo cesto in Gorjančevo ulico. Dela potekajo tudi na Kajuhovi cesti zaradi širjenja cestišča, kmalu pa bodo dela začeli tudi na Letališki cesti med križiščem pri Emporiumu in Kajuhovo cesto, je zapisano na spletni strani mestne občine. Prav tako bo zaradi ureditve šolske poti pri osnovni šoli Vodmat do srede za ves promet zaprto križišče Potrčeve ulice in Pod ježami, vključno s podvozom pod železniško progo.