FOTO: V Ljubljani sneži. Kako je pri vas?

LJUBLJANA – Popoldne bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno rahlo snežilo ali rahlo deževalo, v krajih z negativnimi temperaturami se lahko pojavlja poledica. Tako so napovedovali vremenoslovci in to drži. Vsaj za Ljubljano lahko to potrdimo, saj naletavajo bele snežinke.

Tudi jutri pričakujte podobno vreme, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pa bodo občasno rahle padavine. Na Notranjskem in Dolenjskem je možna poledica, napoveduje Agencija RS za okolje.

Kako je pri vas?