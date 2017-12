FOTO: V letu 2017 je za njimi jokala vsa Slovenija

V 49. letu starosti je umrl Jernej Šugman, eden najplodovitejših in najbolj cenjenih slovenskih igralcev. Usodna je bila srčna kap na smučanju. Poleg številnih nepozabnih gledaliških likih, ki jih je upodobil, je bil Šugman tudi televizijska in filmska ikona. V spomin se nam je vtisnil predvsem z vlogo Vesa v Teatru Paradižnik, ki ga kasneje obudil v TV-seriji Naša mala klinika. Foto: Jure Eržen/Delo

Po hudi bolezni je pri 52 letih umrl Robert Bogataj, radijec in nekdanji voditelj znan predvsem po oddaji Klub klobuk, ki jo je ustvarjal v tandemu z življenjsko sopotnico Meto Ornik. Foto: Polona Pirc

V 87. letu starosti je umrl nekdanji minister za zdravstvo Marjan Jereb. Ministrsko funkcijo je opravljal v četrti slovenski vladi, ki jo je med letoma 1997 in 2000 vodil premier Janez Drnovšek. Foto: Marko Feist/Delo

V 63. letu starosti se je med plezanjem v naselju Harje v bližini Laškega smrtno ponesrečil alpinist Franc (Franček) Knez. Bil je eden največjih plezalcev in alpinistov našega časa. Foto: twitter

V 53. letu starosti za vedno ustavilo srce pevca skupine The Drinkers Sandija Kolenca Kolija. Sicer se ga je prijel vzdevek Kralj požirka, a v resnici zadnjih nekaj let ni užival alkohola. Foto: facebook

V 68. letu starosti je v novomeški bolnišnici umrl Alojzij Muhič, nekdanji župan Mestne občine Novo mesto, ki jo je vodil dva zaporedna mandata, od leta 2006 do leta 2014. Foto: Roman Šipič/Delo

V starosti 88 let je v umrl klarinetist in skladatelj Vilko Ovsenik. V svojem dolgoletnem posvečanju glasbi je aranžiral približno tisoč skladb, poseben pečat pa je v narodno-zabavni dediščini pustil kot prvi klarinetist in seveda soavtor oziroma aranžer celotnega repertoarja slavnega ansambla v Ansamblu bratov Avsenik. Foto: arhiv Dela