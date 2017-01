FOTO: V letu 2016 je za njimi jokala vsa Slovenija

Pretresljivo borbo z rakom je izgubil 47-letni pevec Tomaž Ahačič - Fogl. Zbolel je za agresivno obliko, ploščatoceličnim karcinomom, ob postavitvi diagnoze je bil rak že v celotnem žrelu, grlu, na obeh straneh bezgavk, zaradi velikosti tumorja pa je bila edina rešitev operacija, po kateri je ostal brez glasu, grla in jezika. Pevcu je prav na dan operacije umrl še oče. Tomaž Ahačič je bil eden najboljših slovenskih zabavnih vokalistov, spomnili pa se ga boste tudi iz oddaje Znan obraz ima svoj glas. Foto: mediaspeed.net

Med gledališko vajo v Skopju se je 12. aprila za vedno poslovil 53-letni mednarodno priznani režiser Tomaž Pandur. Bil je izredno plodovit ustvarjalec. Njegove režije so temeljile na priredbah dramskih klasik, h katerim je pristopal na izrazito samosvoj način. Med njegovimi znanimi odrskimi projekti so Faust, Tesla Electric Co., Hamlet in Medeja. Foto: Jure Eržen

Poslovili smo se tudi od legendarnega televizijca. V 77. letu je namreč umrl Mito Trefalt, nekdanji TV-voditelj, urednik in športni reporter. V 80. letih je začel ustvarjati razvedrilne oddaje, med drugim je pisal scenarije za priljubljeno Košnikovo gostilno, v kateri je tudi nastopal, v začetku 90. let pa je vodil razvedrilni program na RTV Slovenija in bil zaslužen za niz legendarnih oddaj, kot so Nedeljskih 60, Po domače, Teater Paradižnik, Kolo sreče in mnoge druge, sodeloval je tudi pri mednarodnih projektih Evrovizije in Iger brez meja. Foto: Vukelič Ljubo/Delo

Slovenski gorskokolesarski šport je pretresla novica, da je v Kamniku umrla 26-letna Zarja Černilogar, tekmovalka v spustu slovenske profesionalne ekipe Unior Tools Team. Večkratno slovensko državno prvakinjo so našli pod nedostopnim obzidjem kamniškega Malega gradu, po dolgem reševanju pa je bilo zanjo že prepozno. Dvakrat je zmagala v skupnem seštevku evropskega pokala, na tekmah svetovnega pokala je bila najvišje na osmem mestu leta 2014 v Meribelu, v deseterici pa je končala še dvakrat. Na domačih tleh je petkrat osvojila naslov državne prvakinje in večkrat skupni seštevek slovenskega pokala. Foto: Blaž Samec/Delo

V 88. letu starosti je umrl psiholog in pisatelj Vid Pečjak, ki se je v zgodovino slovenske književnosti in spomin mnogih otrok zapisal z nepozabno knjigo Drejček in trije Marsovčki. Izjemno plodovit in vpliven je bil tudi na svojem poklicnem področju, od skupno 90 knjig, ki jih je napisal, sta dve tretjini strokovnih. Številnim srednješolcem je s svojimi učbeniki pomagal doumeti temelje psihologije. Foto: arhiv

Nadvse pretresljivo in hkrati skrivnostno je bilo slovo enega največjih slovenskih akademikov, pesnika, prevajalca, profesorja in esejista ter sociologa Aleša Debeljaka. 54-letni književnik se je 28. januarja malo čez poldne vračal s sprehoda na Bledu, na avtocesti proti Ljubljani pa je pred predorom Peračica ustavil svoj avtomobil ob robu cestišča, stopil iz vozila, kjer ga je po treh korakih zbil in do smrti povozil tovornjak. Foto: Jure Eržen/Delo

V 73. letu nas je zapustil Dušan Velkaverh, pisec besedil nepozabnih slovenskih popevk, brez katerega ne bi imeli skladb, kot so Dan ljubezni, Silvestrski poljub, Pridi, dala ti bom cvet in številnih drugih zimzelenih uspešnic. Med drugim je napisal besedilo tudi za skladbo Moja dežela, ki je bila uporabljena v istoimenski promocijski kampanji v času osamosvajanja Slovenije. Foto: Matej Družnik

Umrl je maestro Samo Hubad. Starosta slovenskih dirigentov bi prihodnje leto dopolnil častitljivih 100 let. V obdobju njegovega vodenja je radijski simfonični orkester postal najboljši jugoslovanski simfonični orkester in najučinkovitejši jugoslovanski izvozni kulturni proizvod. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Foto: arhiv

V 68. letu starosti umrla slovenska pevka Tatjana Gros. Grosova spada v zlato generacijo slovenskih izvajalcev. V spomin mnogih se je zapisala s pesmijo Zato sem noro te ljubila, s katero je zmagala na Slovenski popevki. Foto: youtube