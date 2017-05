FOTO: V kampu tudi plaža za pse

Spletna stran avtokampi.si tudi letos ponuja kartico avtokampi.si, ki imetnikom prinaša popust v 140 kampih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Gre za brezplačno elektronsko virtualno kartico, ki jo po naročilu na njihovi spletni strani dobite na svoj elektronski naslov. Ob prijavi na recepciji jo pokažete prek mobilnega telefona, lahko pa si jo tudi natisnete.



»Že vrsto let poznamo najrazličnejše kamping kartice, naša želja pa je bila, da jo slovenskim kampistom ponudimo brezplačno, da bo hitro dostopna in da bo ponujala dobre popuste,« pravijo avtorji spletne strani. »Popusti veljajo za individualno kampiranje in ne veljajo za pavšale. Veljajo za vse osebe, prijavljene na eni parceli, vendar pa se izključujejo z drugimi akcijskimi ponudbami.«



Kot vse kaže, v slovenskih avtokampih ne spijo na lovorikah, saj stalno skrbijo za izboljšave. Po podatkih spletne strani avtokampi.si je avtokamp Terme Čatež odprt vse leto, kljub temu so bili letošnjo zimo zelo pridni. V poletno sezono bodo vstopili z odprtjem novega dela kampa, ki poleg nove recepcije in parcel vključuje tudi možnost najema mobilnih hišic adria, ki jih bodo uredili v novem delu naselja Terme Village. Omenimo še prenovljen gostinski lokal, novo otroško igrišče in igrišče za odbojko.



V Portorožu, na zelenem polotoku Seča, leži avtokamp Lucija s površino šest hektarov in zmogljivostjo 1200 gostov. Od središča Portoroža, največjega slovenskega obmorskega letovišča, je oddaljen slab kilometer. Odprt je vse leto. Razdeljen je na dva dela, na urejene parcele ob morju in na del na zgornji terasi, ki je od morja nekoliko bolj oddaljen in je namenjen predvsem šotoristom.



V zadnjih letih so v kampu uredili plažo, ki je dobila modro zastavo, dodali so otroško igrišče, povečali število parcel ob morju za individualne goste in uredili brezplačen dostop do spleta. V kampu Lucija imajo dva večja sanitarna objekta in več manjših montažnih. V njem delujeta trgovina in lepo prenovljena restavracija. Gostom s kužki je na voljo plaža za pse, v kampu pa imajo tudi tuš za štirinožce.



Kamp Šobec in kamp Bled sta odprla vrata v začetku aprila, so zapisali na spletni strani avtokampi.si. Kamp Šobec v Lescah je bil dolga leta med najboljšimi v Sloveniji. Na leto ga obišče približno 28.000 gostov, največ iz Nizozemske in Nemčije, iz Slovenije pa jih je približno pet odstotkov. Ker so se smernice v kampiranju nekoliko spremenile, so se odločili za dolgoročni projekt popolne prenove kampa, njihova ponudba pa bo še vedno temeljila na ekološkem turizmu in kampiranju v lepem naravnem okolju.



Kamp Šobec gostom ponuja 400 urejenih parcel za kampiranje in nekaj lesenih bungalovov, zgrajenih v alpskem slogu. Letošnjo zimo so povsod brneli stroji, ki so poskrbeli, da je pod zemljo položenih več kilometrov nove komunalne infrastrukture, ki je pogoj za vse druge investicije. Kamp ima zdaj lastno čistilno napravo in popolnoma novo kanalizacijsko omrežje. Na novo so položili cevi za vodovod, električno napeljavo, plin in optiko ter asfaltirali dva kilometra cest. Otroci se bodo najbolj razveselili lesene kopališke ploščadi z bazenčki. Dno bajerja so s pomočjo lokalnih gasilcev tudi očistili.



Letošnje novosti so uredili z mislijo na leto 2018, ko bodo na območju zdajšnje trgovine zgradili nov objekt z veliko restavracijo, zunanjo teraso, lokalom in moderno trgovino. V prihodnje je nov sanitarni objekt predviden tudi v spodnjem delu kampa, v dolgoročnem planu pa je tudi izgradnja glamping naselja, ki naj bi bilo nekaj čisto posebnega in ne kopija že obstoječih.



Kamp Bled je vsako leto odprt od 1. aprila do 15. oktobra in med božično-novoletnimi prazniki. Čeprav deluje že skorajda 70 let, pa je pred nekaj leti postal zelo prepoznaven po glamping lesenih hišicah, gozdnih vilah, s katerimi so popestrili ponudbo in privabili nove goste. Pred letošnjo sezono so zamenjali celotno komunalno infrastrukturo in jo priključili na občinsko komunalno omrežje. Povsod so zamenjali kanalizacijske cevi, ob tem pa uredili parcele v spodnjem delu. Na njih so zasejali travo, bo pa treba počakati še nekaj tednov, da bodo lepo ozelenele.



Kamp Lijak v kraju Ozeljan, le nekaj kilometrov pred Novo Gorico, je znan po odlični ponudbi za ljubitelje jadralnega padalstva, saj leži tik pod hribom Lijak, kjer je urejeno vzletišče. V njem lahko prespite na urejenem prostoru, v ponudbi pa imajo dve mobilni hišici in posebne sobice, lesene spalne vreče za eno osebo ali dve. Gostom je na voljo prenovljen sanitarni objekt, lani pa so odprli restavracijo Termika. Kamp Lijak je odlično izhodišče za lokalne pohodniške izlete in kolesarjenje, lahko pa se odločite tudi za tandemski skok s padalom.